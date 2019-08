Breyell : SPD-Mitglieder steigen auf Lambertiturm

Breyell Die SPD Nettetal hat den Turmverein Breyell besucht. Vereinsvorsitzender Reinhard Rankers nahm sich mit seiner Frau Ruth und anderen Mitgliedern viel Zeit, um zum einen über den Turm zu sprechen und zum anderen die aktuelle Vereinsstruktur zu beleuchten.

Nach einem Film über die Geschichte des Turms sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Dyck: „Es ist wichtig, dass solche Denkmäler erhalten bleiben“. Dank der vielen Mitglieder, aber auch einer Reihe von Sponsoren, konnte der Turm nicht nur erhalten, sondern auch so gestaltet werden, dass er Möglichkeiten für vielerlei Nutzungen bietet. So finden neben Lesungen von Weihnachtsgeschichten für Kinder zum Christkindlmarkt auch Trauungen im Turm statt. Sogar zu kleineren Betriebsfeiern haben sich Firmenbelegschaften schon eingefunden. Natürlich wagten auch die SPD-Mitglieder den Aufstieg auf die 24 Meter hohe Aussichtsplattform. Bei guter Wetterlage hat man von dort einen Rundumblick auf die Nettetaler Stadtteile und die weitere Umgebung. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Tanja Jansen zeigte sich begeistert. Im Anschluss wurden die Gäste im Gewölberaum noch bewirtet, es gab eine zünftige Brotzeit auf schön gedeckten Tischen in herrlichem Ambiente. Bei Gesprächen über die Entwicklung des Turms und über die Aufgaben des Vereins klang der Abend aus.