Interview mit Nettetals Bürgermeister Christian Wagner : „Das PCB hat niemand gerochen“

Nettetal Der Bürgermeister im Gespräch über die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle und die neue Verwaltungsstruktur.

Werdegang Wagner stammt aus Hagen und studierte in Münster Jura. Von 1998 bis 2000 war er Referendar beim Landgericht Münster. Danach arbeitet er unter anderem in einer Rechtsanwaltskanzlei mit.

Wagner Es ist erstaunlich, wie schnell er sich menschlich in das Team und fachlich in seine Aufgaben eingearbeitet hat. Er ist jemand mit einem hohen Engagement und einer, der die Identifizierung mit der Stadt Nettetal lebt.

Wagner Die Mitarbeiter fordern heute andere Dinge ein als noch vor ein paar Jahren, zum Beispiel mobiles Arbeiten, also Homeoffice, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir müssen eine Ist-Analyse machen, was genau wir brauchen.

Wagner Nachdem wir ein bis anderthalb Jahre dafür große Kraftanstrengungen unternommen haben, können wir den Erfolg nun in der Sommerpause sacken lassen. Wir sind sehr froh, das Turn-around geschafft zu haben. Gutes zieht Gutes an.

Wagner Sollte es in ein bis zwei Jahren vom Kreis entschieden werden, dass das Logistikzentrum gebaut wird, werde ich den Rat um eine Entscheidung bitten, ob wir den Wertstoffhof noch bauen wollen, wie es damals die Forderung in der Politik war. Wir haben mit dem Kreis vereinbart, dass er uns ein Zeichen gibt, bis wann wir diese Entscheidung treffen können.

Wagner Wir bleiben dabei, dass wir Automaten in den betroffenen Stadtteilen als Minimum sehen. Vielleicht ist bargeldloses Bezahlen irgendwann Standard, aber jetzt ist noch eine andere Zeit. Darum ist es von uns auch eine kompromisslose Forderung, zumindest die Grundversorgung in Schaag, Hins­beck und Leuth aufrechtzuerhalten. Und es wäre bedenklich, wenn die Sparkasse zugrundegehen würde, lediglich weil sie drei Automaten vorhält.

Wagner Wir wollen eine bessere Darstellung für das Cradle-to-­cradle-Konzept finden und ressourcenschonend in sämtlichen Prozessen sein, nicht nur beim Bauen. Dafür muss man auch Wirtschaftsprozesse umwandeln. Für das Rathaus in Venlo wurden beispielsweise keine Möbel gekauft, sondern der Hersteller musste gucken, was er anbieten kann, damit die Möbel ökologisch sind und später so weiterverwendet werden können, dass sie für ihn wirtschaftlich sind. Man sollte nicht ein Gebäude als Ausgangspunkt nehmen und sich überlegen, wie man das füllt, sondern sich überlegen, was man in zehn bis 15 Jahren benötigt. Wir wollen dieses Thema für Nettetal entwickeln und ein Vorbild sein.