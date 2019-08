Lobberich : Sandkasten bereitet wieder viel Freude

Lobberich Im vergangenen Jahr begeisterte die Idee nicht nur die kleinen Besucher der Lobbericher Innenstadt, und auch in diesem Jahr dürfen sich diese auf der Von-Bocholtz-Straße über einen 64 Quadratmeter großen Sandkasten freuen.

Anestis Ioannidis, Vorsitzender der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus und Initiator der Aktion, schuf erneut die Möglichkeit, Kindern eine zusätzliche Ferienattraktion zu bieten. Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr von der Möbeltischlerei Robert Hellmann, dem Supermarkt Esch, R&H Kronen, der Sparkasse Krefeld, der Firma Grieger Offsetdruck sowie dem Medienpark Nettetal. Während sich die Kinder im Sand austoben, haben Eltern oder Großeltern die Möglichkeit, sich in den ebenfalls aufgestellten Liegestühlen ein wenig zu entspannen.