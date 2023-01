Spezialist für Nieren- und Hochdruckkrankheiten Neuer Chefarzt im Bethanien-Krankenhaus in Moers

Rheumatologen seien bisher rar, sodass Alexander-Henrik Lukasz den Bereich als bisher unterversorgt ansieht. „Ich möchte den Fachbereich der Nephrologie ausbauen und weiterführen, was Dr. Wolfgang Groß viele Jahre vorgemacht hat. Den Fachbereich der Rheumatologie möchte ich neu aufbauen und entwickeln. Mir ist es wichtig, moderne und gute Medizin am Standort in Moers anzubieten, um die Patientinnen und Patienten der Region optimal und nach aktuellem medizinischen Standard versorgen zu können.“