Stadtmarketingchef verlässt Stadt nach 14 Jahren Was sich Birr für Moers wünscht

Am vergangenen Freitag, am vorletzten Tag des Jahres, hat Michael Birr sein Büro an der Kirchstraße ausgeräumt. Andere in seiner Situation hätten da vielleicht schon irgendwo am Strand gelegen: Resturlaub abfeiern, eine Verschnaufpause einlegen, Energie tanken vor dem Start in einen neuen Job, einfach mal die Mitarbeiter machen lassen – Michael Birrs Ding ist das nicht; war es nie.