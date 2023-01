Kulturstätten in Moers  Je voller, desto wärmer

Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Daniel Damyanov und Emil Pavlov stehen sonst in den großen Opernhäusern der Welt auf der Bühne. Für ihre „Nacht der fünf Tenöre“ touren sie mit dem Sinfonieorchester der bulgarischen Staatsoper Plovdiv durch Europa. Am 27. Dezember machten sie Halt in Moers, in der Enni-Eventhalle. Dafür kamen auch Zuschauer von außerhalb, viele davon in Abendgarderobe. Für die Musiker gab es am Ende des Abends viel Lob, Zugabenforderungen und begeisterten Applaus. Allein die Temperaturen in der Halle hätten ihnen den Konzertabend ein Stück weit vermiest, berichten später zwei Besucherinnen. Im Mantel habe man an diesem, für Ende Dezember noch recht milden Abend in dem Saal gesessen. Was zu der Frage führt, wie warm oder kalt es in Moerser Kulturstätten aktuell eigentlich sein darf.