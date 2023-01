Ausbildung in Moers Azubis leiten Station im Krankenhaus

Gefördert worden sei durch dieses Projekt die selbstständige Arbeitsweise der Auszubildenden, so das Krankenhaus. „Wir sind jetzt bestens auf unser bevorstehendes Examen vorbereitet“, mit diesen Worten beschreibt Auszubildende Sophie das Projekt auf den Social Media Kanälen der Stiftung Bethanien. Denn nicht nur die Station haben sie für eine gewisse Zeit übernommen, sondern auch die Kanäle Instagram und Facebook. Dort haben sie einen Einblick in ihre Arbeit und in das Projekt geben können. Wer sich für das Projekt interessiert, erhält in den Storyhighlights auf dem Instagram-Account @bethanienmoers einige Impressionen in die Stationsübernahme.