Krankenhaus-Seelsorgerin aus Moers Erste Hilfe für die Seele

An Heiligabend gibt es im Bethanien immer einen Gottesdienst in der Kapelle, danach ziehen Ehrenamtliche über die Krankenhausflure und singen Weihnachtslieder für alle jene, die an diesem Tag nicht zu Hause sein können. „Auch das Singen kann helfen, für einen kurzen Moment Hoffnung zu schöpfen“, sagt Ruhkopf. „Es ist nur kleiner Moment, aber einer, in dem man aufatmen kann.“