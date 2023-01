„Freizeitstandort Solimare“ in Moers „Das wird der schönste Parkplatz der Stadt“

Es ist zwar nur ein Parkplatz, aber einer, auf dem sich in Moers das ganze Jahr über eine ganze Menge Leben abspielt: Badegäste des Solimare und des Aktivbads landen dort genauso wie Besucher der Eis- und der Festivalhalle. Und an Pfingsten, zum Moers Festival, verwandelt sich das Areal, das seit vergangenem Jahr ein neues Gesicht erhält, in einen großen Festivalvorplatz. In diesem Jahr sollen die Arbeiten am „Freizeitstandort Solimare“ ein entscheidendes Stück vorankommen. „Wir sehen Licht am Ende des Horizonts“, sagt Enni-Vorstand Kai Gerhard Steinbrich. „Das wird der schönste Parkplatz der Stadt!“