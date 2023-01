Spendenaktion Wo die Sternsinger jetzt in Moers unterwegs sind

Die Aktion klärt darüber auf, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben. Und sie macht deutlich, dass es Aufgabe der Erwachsenen ist, dieses Kinderrecht einzufordern und zu gewährleisten. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*23“ bringen die Sternsinger in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Einen Überblick über alle Aktionen in der Grafenstadt haben wir zusammengestellt.



St. Josef Die Kinder aus der Gemeinde St. Josef Moers und der evangelischen Gemeinde Stadtmitte sind vom 3. bis zum 7. Januar unterwegs, um Geld für Kinder in Not zu sammeln. In diesem Jahr sind die Spenden für Initiativen in Indonesien, die Kinderrechte stärken, und viele weitere Projekte weltweit bestimmt. Spenden können bei gutem Wetter auch am Freitag, 6. Januar, von 11 bis 13 Uhr an der evangelischen Stadtkirche oder am Samstag, 7. Januar, von 11 bis 13 Uhr am Eingang von Edeka Sorgi an der Uerdinger Straße abgegeben werden. Außerdem liegen Aufkleber mit dem Segen in der Kirche aus.