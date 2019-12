Raub misslingt : Handy-Diebe in die Flucht geschlagen

Moers Mitarbeiter eines Geschäfts an der Steinstraße in Moers lieferten sich eine Rangelei mit drei verdächtigen jungen Männern, die es offenbar auf teure Smartphones abgesehen hatten. Einer der Diebe zückte ein Messer.

Aufsehen an der Steinstraße: Vor einem Handygeschäft kam es am Dienstag zum Handgemenge zwischen den Angestellten des Geschäfts und drei jungen Männern, die offenbar hochwertige Smartphones stehlen wollten. Einer der mutmaßlichen Diebe zückte dabei ein Messer. Das Trio flüchtete schließlich ohne Beute. Ein Angestellter wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Es geschah am hellichten Tag – gegen 13 Uhr – mitten in der belebten Moerser Fußgängerzone am Markt-Dienstag: Einer der Täter – sie sollen 15 bis 18 Jahre alt sein – postierte sich an der Tür und hielt diese auf, während die beiden anderen sich zu den teuren iPhones begaben. „Wir kennen schon die Masche“, sagte später Samir Fraidi, Mitarbeiter des O2-Ladens. An die zehn Mal sei das Geschäft schon nach ähnlichem Muster von Dieben heimgesucht worden, allein dreimal in diesem Jahr. Zwar seien die iPhones mit Kabeln gesichert. „Aber die Diebe reißen die Kabel ab.“