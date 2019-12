Interkultureller Austausch : Italienische Kunstschüler in Moers

Bürgermeister Fleischhauer begrüßte die jugendlichen Gäste als Freunde und Partner.

Als Belohnung für ihre guten Leistungen durften Schülerinnen der italienischen Kunstschule aus Pietrasanta in der Toskana in die Grafenstadt reisen. Der Austausch besteht bereits seit 13 Jahren. Hintergrund ist ein Projekt des SCI Moers, das an die Verbrechen der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg in dem benachbarten Bergdorf Sant’Anna di Stazzema erinnern möchte. Aus diesem Projekt hatte sich auch eine Freundschaft der Kommunen ergeben, die im vergangenen Jahr in eine offizielle Städtepartnerschaft mündete.