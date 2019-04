Schon wieder iPhones gestohlen : Festnahme nach Diebstahl in Handy-Laden

Grevenbroich Am Samstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft für Mobiltelefone. Mitarbeiter schilderten, dass zwei Jugendliche gegen 12.30 Uhr nacheinander das Geschäft am Ostwall betraten.

Ein Mädchen postierte sich im Verkaufsraum, während sich ein Junge für hochwertige Smartphones interessierte. Plötzlich riss er mit Gewalt zwei der Handys aus der Sicherheitsverankerung und lief aus dem Laden. Eine Mitarbeiterin stellte sich seiner augenscheinlichen Komplizin in den Weg.

Dank der Hilfe eines Kollegen, gelang es, die um sich schlagende Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Die Beamten nahmen die vermeintlich 15-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest. Sie wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der schickte die Jugendliche, die bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen war, in Untersuchungshaft. Eine Fahndung nach dem jungen, etwa 13 Jahre alten Ladendieb verlief bislang ohne Erfolg. Seine Beute bestand aus zwei Apple iPhones.

Bereits am Mittwoch war es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall in einem benachbarten Handyladen gekommen. Ob die Festgenommene und ihr Komplize auch für diesen Fall als Täter in Betracht kommen, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

(NGZ)