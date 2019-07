Dreister Diebstahl in Moers : Jugendliche reißen Smartphones aus der Sicherung

Moers Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen ist ein Handyladen an der Steinstraße Ziel jugendlicher Diebe gewesen. Wie die Polizei berichtete, betraten am Mittwoch gegen zehn Uhr zwei Jungen das Geschäft, gingen zu den ausgestellten Smartphones und rissen diese aus der Sicherung.

Dann machten sie sich davon, ohne ein Wort zu sprechen. Der Mitarbeiter konnte einen der Täter kurz packen, aber dieser riss sich los und flüchtete in Richtung Haagstraße. Die Beute der Diebe: vier hochwertige Mobiltelefone. Die Täter sind zwischen 13 und 15 Jahren alt und haben ein osteuropäisches Erscheinungsbild, teilte die Polizei mit. Bereits am 10. Juli waren zwei Jungen in den Laden gestürmt und hatten vier gesicherte Smartphones aus der Verankerung herausgerissen. Die Polizei stellte die Jungen in einem am Neumarkt stehen Audi, in dem sich die Diebe eingeschlossen hatten. Es handelte sich um zwei in Duisburg wohnende Rumänen, 13 und 14 Jahre alt. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Ob es sich bei dem Diebstahl am Mittwoch um dieselben Täter handelt, sei unklar. Die Kripo ermittelt.