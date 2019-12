Dorsterfeldschule : Mehr Sicherheit für Schulkinder

In Kapellen wurde nun das Konzept zur Sicherung der Fußwege und Reduzierung der Elterntaxis vor der Dorsterfeldschule umgesetzt.

In der Spielstraße Kurt-Tucholsky-Straße gilt nun ein zeitlich befristetes Durchfahrtsverbot für alle Fahrzeuge. Einfahren, Halten und Parken sind hier nicht mehr erlaubt. Außerdem ist die Zufahrt zur Schule ab Einmündung in die Dorsterfeldstraße verboten (Durchfahrt für Radfahrer frei). Vor dem Gebäude sorgt ein Zebrastreifen für mehr Sicherheit, ebenso an den Querungsstellen der Dorsterfeldstraße. Elternhaltestellen an der Hermann-Meiwes-Straße und der Höferstraße sollen für neue Fahrtrouten der Eltern sorgen, damit der direkte Bereich um die Schule freigehalten wird.