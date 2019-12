Musik in Moers : Abschied aus der Moerser Residenz

Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Es war das neunte und zugleich letzte Residenzkonzert des scheidenden Improvisers vom Moers Festival 2019, dem mexikanischen Vibraphonisten und Schlagzeuger Emilio Gordoa. Sein offizielles Abschiedskonzert in der Grafenstadt gibt er am 22. Dezember um 18 Uhr im Bollwerk 107. Am 11. Januar 2020 ist mit dem Übergabekonzert an seinen Nachfolger – „er ist weiblich und von ganz weit her“, so verrät Moers Festivalleiter Tim Isfort gegenüber dieser Zeitung –, dann aber endgültig Schluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Olaf Reifegerste