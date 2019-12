Besonderer Biologie-Unterricht : Genlabor besucht das Grafschafter Gymnasium

Fast wie an der Uni: Schülerinnen und Schüler untersuchen echte DNA. Foto: Grafschafter Gymnasium

Molekulargenetische Werkzeuge in der Gentechnik. Was so kompliziert in den Vorgaben für das Abitur 2020 für den Biologie Leistungskurs in NRW klingt, kann auch informativ und spannend gestaltet werden – ganz weg von den Arbeitsblättern und Sachtexten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diesem Anspruch hat sich Karin Hardt verschrieben, Diplom-Biologin und Vertreterin des mobilen Genlabors „Loop‟. Sie kommt an Schulen der Region und möchte SchülerInnen in die Alltagspraxis eines Mikrobiologen eintauchen lassen – wie jetzt am Grafschafter Gymnasium.

Die Laborausstattung briingt Karin Hardt mit: Neben der zum Beruf gehörenden Arbeitskleidung hat sie auch „das Material“ zum Zerschneiden von DNA im Gepäck. Für die Schüler und Schülerinnen bot sich damit die Möglichkeit, die unterrichtliche Theorie nun mit der tatsächlichen labortechnischen Arbeit zu verknüpfen: Es wurde pipettiert, der durch Restriktionsenzyme aufgetrennte DNA-Ring eines Bakteriums auf ein Agarosegel aufgebracht und schließlich wurden durch Gelelektrophorese einzelne DNA-Stücke sichtbar gemacht. Ein langwieriger Prozess, bei dem es auf Präzision und Genauigkeit in der Maßnahme ankam und der den SchülerInnen des Leistungskurses offenbar große Freude bereitete.

Besonders gelobt wurde die spannende Nähe zur Praxis, dass man sich ein bisschen wie an der Uni fühle, wobei mit dem authentischen Outfit an echter DNA gearbeitet werden konnte. Der Nutzen befand sich auf beiden Seiten: Die Schüler erlebten den Biologieunterricht als hochgradig praxisorientierte Disziplin und Karin Hardt gewann viele neue Anhänger und Anhängerinnen für einen sehr spannenden Beruf, bei der die Verzahnung von Naturwissenschaft und Technik wie bei wenigen anderen par excellence erlebt werden kann.