Jubiläumskonzert in Moers :  Jubel und Applaus für Messias-Darbietung

Jubiläumskonzert in Moers

Der Grafschafter Konzertchor wagt sich an die wichtigen Oratorien und Kantaten. Neue Mitsänger sind immer willkommen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Der Grafschafter Konzertchor gab zum 110-jährigen Bestehen ein besonderes Jubiläumskonzert.

Ein besonderes Jubiläumskonzert bot der Grafschafter Konzertchor am zweiten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Martinus: Mit Händels „Messias“ feierte die Sängergemeinschaft ihr 110-jähriges Bestehen. Hervorgegangen ist der Grafschafter Konzertchor aus einem reinen Männerchor, der 1909 als „Liedertafel Homberg“ gegründet wurde, sich 1926 durch die Aufnahme von Sängerinnen zum Oratorienchor erweiterte und 1965 in den Musikverein Homberg überging. Seinen heutigen Namen führt der Chor mit rund 50 aktiven Sängerinnen und Sängern seit 2011.