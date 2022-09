Stadtverwaltung Moers : Studierendenprojekt liefert Service für Rathausgäste

Kevin Arutyunyan hat das Display entwickelt, das die Abfahrtzeiten der Busse am Königlichen Hof anzeigt. Foto: pst Foto: pst

Moers Ein Display gibt die Abfahrtszeiten der Busse am Königlichen Hof inklusive Verspätungen an. Das Projekt geht auf einen Hackday im Rathaus zurück, bei dem sich junge, an Technik interessierte Menschen trafen.

Ein neues Informations- und Serviceangebot hat die Stadt Moers im Rathausfoyer installiert. Dort ist seit Kurzem ein Display mit den Abfahrtszeiten der Busse am Königlichen Hof zu finden. „Die Informationen sind Live-Daten der Verkehrsunternehmen. Bis auf wenige Ausnahmen werden die realen Zeiten unter Einbeziehung von Verspätungen oder Ausfällen angezeigt“, erläutert Thomas Waerder, Leiter des Fachdienstes Kommunikations- und Informationstechnik der Stadt Moers. Eine grüne Abfahrtszeit bedeutet, dass die Abfahrt voraussichtlich pünktlich erfolgt. Gelb bedeutet, dass der Bus verspätet ist.

Das Projekt geht auf einen zurückliegenden Hackday im Moerser Rathaus zurück. Dort treffen sich jährlich vor allem jüngere Menschen mit Interesse an Technik und Programmieren, um positive Dinge für die Gesellschaft umzusetzen. „Ich finde es bemerkenswert, dass immer wieder nützliche Ideen unserer Hackdays umgesetzt und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, freut sich der Beigeordnete Claus Arndt. Der Karlsruher Student Kevin Arutyunyan hatte die Idee und hat das Projekt gemeinsam mit der Stadt umgesetzt. Die Technik dahinter ist relativ einfach: Sie besteht aus LED-Matrizen und einem Raspberry Pi, einem sehr günstigen Kleincomputer. Es wurde ein Stromverbrauch von lediglich 15 Watt ermittelt. Das Display schaltet sich abhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerservice automatisch ein und aus.

Kevin Arutyunyan arbeitet seit 2018 an der frei verfügbaren Software, um zu ermöglichen, eigene ÖPNV-Informationsdisplays beispielsweise in Geschäften und Schaufenstern aufzustellen. Die Entwicklung wurde zu Beginn vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Projektdokumentation im Internet:

github.com/d3d9/dm_tomatrixled

(rp)