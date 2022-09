Einzelhandel, Gastronomie und Wirtschaft​: Wie Moers gestärkt aus der Krise kommen will​

Wie Moers gestärkt aus der Krise kommen will

Moers 40 Projektideen wurden bei einer Zukunftskonferenz vorgestellt. Wie die Moerser Innenstadt in einen multifunktionalen Erlebnisraum verwandelt werden soll.

„In jeder Krise steckt eine Chance“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger, nachdem Bürgermeister Christoph Fleischhauer die Zukunftskonferenz „Handlungsprogramm Wirtschaft Moers“ in der Lichthalle des Eurotec-Geländes eröffnet hatte. „Die Lage ist ernst. Ein ‚Weiter-So‘ funktioniert nicht mehr. Die Krise kann ein Katalysator sein.“ Bei ihm war die Aufbruchstimmung zu spüren, wie am Donnerstag bei allen sieben Rednerinnen und Rednern, 100 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie bei Christian Behrens. Der Moerser Kleinkünstler („Kleine Welten“) lockerte die dreistündige Konferenz mit einer Ballade in Reimform auf.