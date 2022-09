Suche am Sonntag fortgesetzt : 53-jähriger im Masurensee in Duisburg vermisst

Duisburg Im Masurensee in Duisburg wird seit Samstag ein 53-Jähriger vermisst. Die Suche soll am Sonntag fortgesetzt werden.

Ein 53 Jahre alter Schwimmer wird im Masurensee in Duisburg vermisst. Der Mann habe am Samstag gemeinsam mit einem Bekannten ein ferngesteuertes Boot auf dem See fahren lassen und habe zu dem Boot schwimmen wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Als der 53-Jährige nicht mehr zu sehen war, habe der Bekannte den Notruf gewählt. Taucher hätten bisher erfolglos nach dem Mann gesucht, auch ein Polizeihubschrauber sei eingesetzt worden. Die Suche sollte demnach am Sonntag fortgesetzt werden.