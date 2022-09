Schulfest in Moers : Musikschüler freuen sich über Konzerte vor Publikum

Moers Die Moerser Musikschule lud nach vierjähriger Pause zum traditionellen Musikschulfest ein. Die Gäste freuten sich über das bunte Programm mit verschiedensten Darbietungen der Musikklassen. Das stand auf dem Programm.

„Wir haben das Glück, sowohl im Kammermusiksaal des Martinstifts als auch in der Aula und im Foyer des Gymnasiums Filder Benden auftreten zu können. Wir hatten so gut wie keine Aufbauarbeiten“, sagte Schulleiter Georg Kresimon. Die Musikschule ist in den Normalmodus zurückgekehrt. Die anfängliche Unsicherheit ist verschwunden. „Das merken wir an der Zahl der Anmeldungen. Auch der JeKi-Unterricht mit den Erstklässern der Moerser Schulen hat begonnen. Alles läuft wieder in gewohnten Bahnen. Uns haben nur wenige verlassen“, betonte der Musikschulleiter.