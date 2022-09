Fußball-Kreisliga A : Rheinberg wehrt Millinger Angriff ab

Rheinbergs Silas Baumbach (rechts), hier gegen Steven Schön, verschoss im Spiel gegen Millingen einen Elfmeter. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Die Concordia entschied das Stadtderby gegen den SVM mit 4:1 für sich. Veen beeindruckte mit einem 7:0-Erfolg in Kamp. Asberg bezwang Schwafheim mit 3:0. Alpen ging in Asterlagen mit 1:5 unter.

Concordia Rheinberg verteidigte im Stadtderby die Tabellenspitze. Borussia Veen ist nach einem Kantersieg über Alemannia Kamp ärgster Verfolger. Rheurdt-Schaephuysen bleibt nach einem 0:1 gegen Budberg II Schlusslicht.

TuS Asterlagen – Viktoria Alpen 5:1 (2:0). Während sich das Team von Fatih Altin weiter nach oben orientiert, steckt die Viktoria weiter tief im Tabellenkeller fest. „Es wird eine harte Saison, es geht allein um den Klassenerhalt“, sagte Alpens Coach Marcel Blaschkowitz, der sich über drei Gegentore ärgerte, die als Folge individueller Fehler fielen. „Und vorne schießen wir eben zu wenige Tore.“ Die Viktoria hat bisher im Schnitt mehr als vier Gegentreffer kassiert. Für Asterlagen, erneut mit einer namhaften Offensive angetreten, netzten Mohamed Nasser (58./84), Ercan Aydogmus (26.), Murat Kara (29.) sowie Tamgac Kece (70.) Das Ehrentor zum 1:5 gelang Marian Niederkorn (88.).

Info Derby in Rumeln am Samstagabend Achte Spieltag Der VfL Rheinhausen trifft erst am nächsten Donnerstag, 19 Uhr, auf den FC Meerfeld. Neunte Spieltag Der SV Budberg II empfängt den SSV Lüttingen bereits am Freitag (20 Uhr). Am Samstag, 18 Uhr, spielt der FC Rumeln-Kaldenhausen gegen den Rumelner TV. Alle anderen Partien finden am Sonntag statt.

ESV Hohenbudberg – SV Sonsbeck II 5:1 (2:1). Das Duell zweier Bezirksliga-Absteiger ging klar an die Hausherren, die auf einen stark ersatzgewäschten Gegner trafen. Coach Thorsten Frohnhoffs fehlten 14 Spieler: „Ich bin maßlos enttäuscht darüber, dass so viele Jungs nicht da waren. Das habe ich ihnen und dem Vorstand auch deutlich gesagt. Ich erwarte in den nächsten Wochen eine Reaktion von den Jungs.“ Unter anderem liefen seine Co-Trainer Kevin Kauertz, der das einzige SVS-Tor erzielte (23.), sowie Tobias Rink und drei Spieler aus der „Dritten“ auf. Die ESV-Treffer schossen Mamadou Kante (56./85.), Dogukan Bayrak (9.) und Boris Vertkin (86.). Zudem traf der Sonsbecker Luca Geuyen ins eigene Netz.

Concordia Rheinberg – SV Millingen 4:1 (1:0). Auf dem durchgeweichten Ossenberger Rasen verwandelte Patrick Utech bereits in der neunten Minute einen Strafstoß zum 1:0 für die Hausherren. Patrick Preuß (67.) und Jonas van den Broeck (73.) erhöhten. Rayk Bißling gelang das 1:3 (85.). Niklas Noll stellte auf 4:1 (88.). Eine Viertelstunde vor Schluss verschoss Concordia-Kicker Silas Baumbach einen Elfmeter. SVM-Trainer Ulf Deutz resümierte: „Rheinberg war effektiver und in der Abwehrarbeit stärker. Beim Stand von 0:2 hätten wir auch einen Strafstoß bekommen müssen.“

TV Asberg – SV Schwafheim 3:0 (0:0). Nach einem eher schleppenden Beginn nahm die Partie zum Ende der ersten Hälfte richtig Fahrt auf. Trotz einiger guter Chancen ging es aber torlos in die Pause. Im zweiten Durchgang brachte Fatih Yardim die Führung für Asberg. Niklas Klaffki und Yasin Duman machten den Deckel drauf.

Alemannia Kamp – Borussia Veen 0:7 (0:2). Nachdem die „Krähen“ unter der Woche in Asterlagen die erste Niederlage hinnehmen mussten, fanden sie gegen die Alemannia auf beeindruckende Weise zurück in die Erfolgspur. Jan Büren (2), Felix Terlinden, Hendrick Terlinden, Michael Kaisers, Kapitän Ken Klemmer und Parick Bertsch trafen in der mehr als einseitigen Partie. Kamps Julian Steinitz sah kurz nach der Pause Gelb-Rot.

Rumelner TV – VfL Repelen II 1:0 (0:0). Der RTV tat sich gegen den Vorletzten das ganze Spiel über schwer. Doch in der 87. Minute gelang Tunahan Karakaya per Strafstoß noch der Siegtreffer.

SSV Lüttingen – FC Neukirchen-Vluyn II 1:1 (0:0). In einer sehr ausgeglichenen Partie hatte es die Schlussphase in sich. Zunächst sah Neukirchen-Vluyns Lukas Remark die Gelb-Rote Karte. Dann brachte Lüttingens Fabian Wenten die Gäste in der 90. Minute durch ein Eigentor in Führung. Doch Nicolas Mayer bügelte den Fehler seines Mitspielers in der vierten Minute der Nachspielzeit aus und rettete dem SSV einen verdienten Punkt.

FC Rumeln-Kaldenhausen – OSC Rheinhausen 1:3 (0:2). Burhan Sahin und Joel Preuß sorgten für die 2:0-Halbzeitführung der Gäste. Kurz nach der Pause verkürzte Patrick Mohr per Strafstoß. Doch Sahin traf erneut.

SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – SV Budberg II 0:1 (0:0). Christian Engeln, der in der 63. Minute per Kopf traf, entschied die Begegnung beim Schlusslicht für den tapfer kämpfenden Aufsteiger. Budbergs Keeper Philipp Hebbering hielt seinem Team mit starken Paraden den „Dreier“ fest.

