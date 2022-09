Müllabfuhr in Moers : Waschtag für die Biotonne

Moers Enni lässt über 18.000 Gefäße für Bioabfall im Zeitraum vom 19. bis zum 30. September kostenlos reinigen. Was Hauseigentümer und Mieter beachten sollten, erläutert Ulrich Kempken, Enni-Abteilungsleiter für Reinigung und Entsorgung.

Dazu hat die Enni Stadt & Service Niederrhein das Unternehmen Mowa aus Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis beauftragt. Die Moerser Haushalte müssen für die Reinigung lediglich am Abfuhrtag die Biotonne an die Straße stellen und nach der Leerung länger stehen lassen. „Die Reinigungsfahrzeuge folgen den Sammelfahrzeugen auf ihren Routen“, erklärt Ulrich Kempken, Enni-Abteilungsleiter für Reinigung und Entsorgung. „Die kostenlose Reinigung selbst dauert pro Tonne nur wenige Minuten.“ Das Unternehmen Mowa ist im Aktionszeitraum mit mehreren Fahrzeugen in Moers unterwegs und schafft damit den kompletten Abfuhrbezirk am jeweiligen Leerungstag. Die Reinigungsarbeiten benötigen allerdings mehr Zeit als die Entsorgung, deswegen sind die Mitarbeiter hier teilweise bis 20 Uhr unterwegs.