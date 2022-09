Fußball-Bezirksliga : Xanten macht gegen Repelen erst nach der Pause ernst

Xanten Der TuS bezwang den VfL nach einer ganz schwachen ersten Hälfte noch mit 3:1. Die Hausherren trafen innerhalb elf Minuten dreimal. Gästetrainer Andreas Weinand ärgerte sich über den Auftritt seines Teams in der letzten halben Stunde.

VfL-Trainer Andreas Weinand war enttäuscht nach dem Schlusspfiff: „Der Rasenplatz war ein echter Acker, auf dem Fußball spielen schwer war. Wir haben in der ersten Halbzeit richtig stark gespielt und Xanten den Schneid abgekauft. Die Niederlage war total unnötig. Ich muss aber auch sagen, dass das von meiner Mannschaft in der letzten halben Stunde viel zu wenig war. Deshalb bin ich maßlos enttäuscht.“

Weinands Team ging durch einen Treffer von Izzettin Kuci (8.) schnell in Führung. Der TuS agierte zu oft mit langen Bällen, die Gäste waren spritziger. Der Favorit kam mit einer anderen Körpersprache aus der Kabine. Zwischen der 61. und 72. Minute schlug die Bothen-Elf dreimal zu. Luca Binias glich nach Zuspiel von Niklas Binn aus. Dann köpfte Jonas Vengels nach Vorlage von Binn das 2:1. Und schließlich schoss Velibor Geroschus nach schöner Einzelleistung das 3:1. „Dem Gegner sind am Ende die Körner ausgegangen. Wegen der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ist der Sieg schon verdient“, sagte Bothen.