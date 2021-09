Stadt legt Konzept vor : Offener Ganztag – Moers ist gut versorgt

Ein Junge erledigt in der Ganztagsbetreuung seine Hausaufgaben (Themenfoto). Foto: dpa/Sven Hoppe

Moers Die Stadt legt in einem Konzept Grundsätze und Qualitätsmerkmale für Betreuungsangebote fest. Parallel dazu erhöht sie die Zahl der Plätze. Sie erwartet aber keine große Veränderung der Nachfrage, wenn ab 2026 der Rechtsanspruch greift.

Bund und Länder haben sich nach langer Diskussion geeinigt, ab August 2026 Schritt für Schritt den Rechtsanspruch auf den Offenen Ganztag einzuführen, zunächst für die Erstklässler. Bis zum August 2029 haben dann alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot. Mit der langen Diskussion ist der Offenen Ganztag stärker in das Blickfeld gerückt, mit dem sich jetzt in Moers der Schulausschuss und der Jugendhilfeausschuss beschäftigten.

Finanzierung Der Bund beteiligt sich am Ausbau des Offenen Ganztags. Er erhöht stufenweise den Beitrag an die Länder für die Ganztagsförderung, der ab 2030 jährlich bei 1,3 Milliarden Euro für den laufenden Betrieb liegt. Außerdem gewährt er 3,5 Milliarden Euro, um den Offenen Ganztag räumlich auszubauen.

Gesetz Der Rechtsanspruch ist im Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter geregelt (Ganztagsförderungsgesetz). Es wurde am 6. September 2021 im Vermittlungsausschuss beschlossen. Am 10. September stimmte schließlich der Bundesrat zu.

Zu ihnen zählt Harald Hanio. „Die Quote ist konstant“, sagt der Leiter des Fachbereichs Schulen im Moerser Rathaus. „Rund 50 Prozent besuchen den Offenen Ganztag. Rund 15 Prozent besuchen den verlässliche Halbtag, also bis 13.15 oder 13.30 Uhr.“

Bildung in Meerbusch

Bildung in Meerbusch : Wie sich die Schullandschaft verändert

CDU will frühe Planung für Anspruch auf Ganztagsplatz

Schulentwicklung in Kempen

Schulentwicklung in Kempen : CDU will frühe Planung für Anspruch auf Ganztagsplatz

Die Quote werde sich kaum verändern, wenn ab 2026 der Rechtsanspruch schrittweise eingeführt werde. Schon jetzt könne die Stadt fast alle Anmeldungen zum Offenen Ganztag berücksichtigen. „Wir haben uns darauf eingerichtet, den entsprechenden Bedarf vorzuhalten“, betont der Fachbereichsleiter. „Nur punktuell weisen wir Kinder ab, wenn es nicht genügend Plätze gibt.“ Obwohl die prozentuale Quote sich in den letzten Jahren kaum verändert habe, errichte die Stadt „hier und da“ Räumlichkeiten für den Offenen Ganztag. „Die absolute Schülerzahl steigt“, begründet Hanio den schrittweisen Ausbau.