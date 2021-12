Kunstprojekt für Respekt und Toleranz : Ein „Engel der Kulturen“ für die Astrid-Lindgren-Schule

Die Künstler Gregor Merten und Carmen Dietrich montieren das Rad der Religionen in der Astrid-Lindgren-Schule in Monheim: Anina und Anton freuen sich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Künstlerpaar Gregor Merten und Carmen Dietrich bringt Kindern anschaulich und spielerisch Toleranz bei. Dazu wurde jetzt ein Kunstwerk übergeben.

Anina Schubert und Anton Bischof, beide neun Jahre alt und Schülervertreter in der Astrid-Lindgren-Schule, wissen genau, was das neue Kunstwerk in ihrem Foyer zu bedeuten hat: „Es heißt ,Engel der Kulturen‘ und will zeigen, dass alle drei Religionen – Islam, Judentum und Christentum – was Gemeinsames haben“, sagt Anina. Im kleinen Kreis mit Schulleiterin Irbit Ludwig, Petra Haase, Leiterin der Offenen Ganztagsschule, und den beiden Burscheider Künstlern Gregor Merten und Carmen Dietrich wurde das Kunstwerk am Montag enthüllt. Es ist eine schöne Arbeit, ein blauer Kreis, der die Erde symbolisiert, und darin ein orientalischer Halbmond, ein Judenstern und das christliche Kreuz. Oder geometrisch und künstlerisch gesehen, die drei wichtigen Grundformen erkennen lassen: Quadrat, Dreieck und Kreis.