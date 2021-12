Malbücher der Astrid-Lindgren-Schule : Weihnachtsüberraschung für geflüchtete Kinder

Erkelenz Die Erstklässler der Astrid-Lindgren-Schule, die den Offenen Ganztag besuchen, haben Malbücher für Kinder aus Flüchtlingsfamilien gestaltet.

Mit einem vorsichtigen „Danke“ nahmen die Kinder die Weihnachtspräsente entgegen. Ihre Augen leuchteten, denn über die Weihnachtsfeiertage können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Manuela Schürmann und Karola Zeitner vom Offenen Ganztag der Astrid-Lindgren-Schule überreichten den Kindern aus Familien, die in der Flüchtlingsunterkunft in Neuhaus leben, selbst gestaltete Malbücher, an denen Schokolade und Buntstifte angebracht waren.

„Malen, das ist ein Mittel, über das sich Kinder am besten und am liebsten ausdrücken können“, sagte Karola Zeitner. Die Kinder des Offenen Ganztages, vor allem die Erstklässler, sorgten dann für ein individuell gestaltetes Deckblatt der Malbücher für die Kinder aus geflüchteten Familien. Gespannt stellten sich die Kinder hintereinander auf und warteten geduldig auf ihr eigenes Malbuch.

Die Kinder aus der Unterkunft in Neuhaus, die im schulpflichtigen Alter sind, besuchen die Astrid-Lindgren-Schule, einige von ihnen sind Schüler der Luise-Hensel-Schule. „Die Erreichbarkeit dieser Schulen sind von hier aus ganz gut. Sie werden mit Taxen gefahren“, berichtete Anna Bergs vom Kinderschutzbund, die sich um die Integrationsarbeit kümmert. Sie weiß, wie wichtig es ist, dass Kinder Chancen haben und dazu zählt auch ein reibungsloser Schulbesuch. Teilweise sei es im Schulalltag noch notwendig, dass die Kinder etwa in arabischer Sprache sprechen können, was an der Astrid-Lindgren-Schule möglich ist. Trotzdem: Bei der Übergabe der Präsente bewiesen die Kleinen, wie gut sie sich auch mit der deutschen Sprache verständigen können.