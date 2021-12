Schule in Meerbusch : Neue Möbel für alle Grundschulen

Packten alle mit an (v.l.): Holger Wegmann (Abteilungsleiter Schulverwaltung), Stephanie Pieper (Brüder-Grimm-Schule), Bürgermeister Christian Bommers, Therese Kaluza (Mauritius-Schule). Fotos (3): ena Foto: RP/ena

Büderich 95 Klassensätze wurden kurz vor Weihnachten ausgeliefert. Die Kosten für 800 Tische und 1700 Stühle: 700.000 Euro. Davon werden 600.000 Euro mit Fördermitteln finanziert. Ausrangierte Möbel gehen als Spende in die Flutgebiete.

Frühe Bescherung in der Mauritius-Schule in Büderich: Am Mittwochmorgen um kurz nach sieben Uhr lotste Hausmeister Ramiz Lajqi den ersten Lastwagen auf den Schulhof. Unmittelbar danach begannen die Mitarbeiter der Spedition, die neuen Tische für die Grundschule auszuladen und in die acht Klassenräume zu tragen. Gegen 11.30 Uhr kam dann die dritte und letzte Lkw-Ladung mit den neuen Stühlen an. „Die Kinder sind heute extra nicht in die Schule gekommen, das wäre viel zu gefährlich und turbulent gewesen. Sie machen Sport, besuchen das Theater oder schauen im Pfarrheim weihnachtliche Filme“, sagt Schulleiterin Therese Kaluza. „Wenn sie dann am Donnerstag zum letzten Mal vor den Ferien in ihre neu möblierten Klassenräume zurückkehren, werden sie sich auf jeden Fall über dieses besondere Weihnachtsgeschenk der Stadt freuen.“

Denn die hatte die insgesamt 95-Klassensätze – Tische, Stühle, Schränke und Ordnungsmodule – für alle acht Meerbuscher Grundschulen bestellt und teils mitfinanziert. Die Kosten von rund 700.000 Euro werden mit rund 600.000 Euro bezuschusst, der Eigenanteil der Stadt liegt bei etwas mehr als 100.000 Euro. „Hintergrund ist, dass ab 2026 ein Anspruch auf einen OGS-Platz besteht“, erklärt Holger Wegmann, Abteilungsleiter Schulverwaltung. Die Klassenräume müssen bis dahin entsprechend angepasst und mit flexibel nutzbaren Möbeln ausgestattet sein.

Die beiden Hausmeister Peter Schmidt und Ramiz Lajqi (r.) sind für die Brüder-Grimm-Schule und die Mauritius-Schule zuständig. Foto: RP/ena

Info Letzte Möbel-Lieferung am 23. Dezember Auslieferungen Pastor-Jacobs-Schule, Lank (16. Dezember), Theodor-Fliedner-Schule, Lank (17. Dezember), Nikolaus-Schule, Osterath (20. Dezember), Eichendorff-Schule, Osterath (21. Dezember), Brüder-Grimm-Schule und Mauritius-Schule, beide Büderich (22. Dezember), Martinus-Schule, Strümp, und Adam-Riese-Schule, Büderich (23. Dezember).

Aus einem Bundesprogramm hat die Verwaltung dafür Fördergelder beantragt und auch bekommen. Bedingung: Die 800 Tische und 1700 Stühle sollten bis Ende des Jahres geliefert und alle Rechnungen eingereicht sein. „Deshalb war der Druck zuletzt enorm, auch weil es in der Pandemie große Lieferschwierigkeiten gab“, berichtet Wegmann. Aber seine Kollegin Sarah Majewski, die für die Ausschreibung und Planung zuständig war, habe Kreativität und Einsatz bewiesen und tatsächlich alle Fristen einhalten können. Als erste Schulen wurden am 16. und 17. Dezember die Grundschulen in Lank beliefert. Am Donnerstag, also einen Tag vor Heiligabend, sind als letzte Schulen die Martinus-Schule und die Adam-Riese-Schule dran.

„Alle Beteiligten haben enorm gut zusammengearbeitet, sodass wir voll im Zeitplan geblieben sind“, sagt Wegmann. Am Dienstag jedoch kam die Nachricht von der Bezirksregierung, dass das Förderprogramm um ein ganzes Jahr verlängert wird. „Der ganze Stress wäre also nicht nötig gewesen“, sagt Holger Wegmann und lacht. Er kündigt aber jetzt schon an: „Die Fördermittel können für Umbau, Möbel und Technikausstattung verwendet werden – die Stadt Meerbusch wird daher auf jeden Fall im nächsten Jahr noch einmal Fördergelder beantragen.“

Um sieben Uhr morgens kam der erste Lastwagen in Büderich an. Foto: RP/ena

Nicht nur die Mauritius-Schule wurde übrigens am Mittwoch beliefert, auch die benachbarte Brüder-Grimm-Schule stand auf dem Plan. Dort hat sich das Kollegium um Schulleiterin Stephanie Pieper für braune Doppeltische entschieden. Andere Schulen haben grüne, gelbe oder rote Möbel bestellt. Denn jede Schule durfte sich aus dem Programm die für sie jeweils passenden Möbel aussuchen. „Da die Klassenräume in der Mauritius-Schule relativ klein sind, haben wir helle Einzeltische mit Rollen gewählt, die wir variabel zusammenschieben können“, sagt Schulleiterin Therese Kaluza. Besonderheit: Die Tische haben Erwachsenengröße, können also für die Klassen eins bis vier verwendet werden. „Die Stühle hingegen sind variabel“, erklärt Holger Wegmann. Mit einem Griff lässt sich die Fußraste verschieben, sodass kleine wie größere Kinder ihre ideale Sitzposition finden. „Und das patentierte System ist so simpel, dass die Kinder das selbst hinbekommen.“