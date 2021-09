Energieversorger in Moers : Enni bezieht neue Firmenzentrale am Jostenhof

Enni bezieht neue Firmenzentrale am Jostenhof

Energieversorger in Moers

Moers Das Gebäude auf der Uerdinger Straße wird nicht lange leerstehen: Der Awo-kreisverband Wesel übernimmt zum Monatsende das Verwaltungsgebäude.

Die Möbel und rund 1200 Umzugskartons sind gepackt – nach 127 Jahren verlässt Enni in den kommenden Tagen sukzessive ihren Firmensitz in der Uerdinger Straße, der für Generationen von Moerserinnen und Moersern die Anlaufstelle für ihre Energieversorgung gewesen ist. Der Jostenhof ist zukünftig die neue Heimat, wo die heutige Enni-Unternehmensgruppe nach zweijähriger Bauzeit ein neues, modernes Betriebs- und Verwaltungsgebäude bezieht.

Dies bietet ideale Arbeitsbedingungen für bisherige und zukünftige Aufgaben und setzt auch ökologisch Maßstäbe. So produziert eine Photovoltaikanlage einen großen Teil des benötigten Stroms, Elektro-Ladesäulen geben die Energie für die Mobilität der Zukunft und zur energiesparenden Wärmedämmung trägt auf rund 600 Quadratmetern eine der größten begrünten Fassaden Deutschlands als Beitrag zum Klimaschutz in Städten bei.

Anders als in der Uerdinger Straße wird es hier aber keinen Kundenverkehr mehr geben. Für den hatte Enni bereits im Juli in der Steinstraße der Moerser Innenstadt ein neues Kundenzentrum eröffnet. „Für Kundinnen und Kunden wird der Umzug daher geräuschlos ablaufen“, seien Berater laut dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Krämer durchweg erreichbar.

Am Jostenhof sind die Bauarbeiten mit dem Einzug aber noch nicht beendet. „Hier entsteht ab dem kommenden Jahr ein neuer Kreislaufwirtschaftshof, an dem Bürgerinnen und Bürger noch bequemer Abfälle entsorgen können“, sei dies laut Krämer Teil der Strategie, dauerhaft Mehrwerte für Moerserinnen und Moerser zu schaffen.

Seit 1894 war der Standort in der Uerdinger Straße der Firmensitz der Stadtwerke und seit der Jahrtausendwende ihres Nachfolgers Enni. Hier produzierte das Unternehmen bis in die 1930er-Jahre Kokereigas und beheimatete noch bis 1984 die technischen Bereiche. Schon damals zwang die gute Entwicklung das Unternehmen zum Bau eines Betriebshofes in Moers-Meerbeck, der – vorausgesetzt es findet sich ein Käufer – auch zum Jostenhof umsiedeln soll.