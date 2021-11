Moers : Moers Festival: „Early Bird“ geht Montag in den Verkauf

Moers Zum 50. Geburtstag des 1972 gegründeten Pfingstfestes will das Festivalteam um den künstlerischen Leiter Tim Isfort 2022 wieder neben Festivalhalle und Open-Air-Bühne am Rodelberg die ganze Stadt bespielen.

Zum 50. Geburtstag des 1972 gegründeten Pfingstfestes will das Festivalteam um den künstlerischen Leiter Tim Isfort wieder neben Festivalhalle und Open-Air-Bühne am Rodelberg die ganze Stadt bespielen. Schlosspark, Kirchen und ungewöhnliche Orte sollen Teil des Ereignisses werden, teilt das Moers Festival mit. Zugleich möchte man die Erfahrungen mit Streaming und Virtual Reality, mit denen das Festival in der Pandemie Vorreiter wurde, im Programm weiterentwickeln. „Unsere Wahrnehmung dieser Formen der Digitalität hat sichverändert. Wir verstehen das als Chance“, sagt Tim Isfort, künstlerischer Leiter seit 2017. Die ersten 22 Käufer werden mit der CD „puls plus puls“ von Jan Jelinek und Sven-Åke Johannsson belohnt – einem Live-Mitschnitt vom Festival 2020.