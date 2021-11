Shopsharing in Moers : Drei Label unter einem Dach

Simone Jacobsen, Carina Wischnewski und Anette Schilling vor ihrem Geschäft. Foto: Norbert Prümen

Moers Feines handgemacht bietet „Die kleine Manufaktur“ in der Moerser Altstadt an. Drei kreative Frauen Frauen mit drei ganz unterschiedlichen Produktbereichen teilen sich das Geschäft an der Friedrichstraße.

Die Schaufenstergestaltung auf der Friedrichstraße 14 in der Moerser Altstadt gibt sich bereits adventlich. Schon die Auslage lädt zum Stöbern ein. „Die kleine Manufaktur‘ haben Simone Jacobsen, Anette Schilling und Carina Wischnewski ihr Geschäft genannt, in dem gleich drei Label ein Zuhause haben.

Feines handgemacht findet sich in den Regalen des Lädchens. Simone Jacobsen hatte dazu die Idee. Seit 2019 hat sie dort ihren Laden. „Ich habe während der Pandemie nach Gesellschaft gesucht und eine Lösung gefunden“, erzählt sie. Ein Podcast aus Hamburg, das ein ähnliches Projekt vorstellte, sorgte für die Initialzündung. Das Konzept des Shopsharings überzeugte. Sie machte sich auf die Suche nach Gleichgesinnten mit viel Kreativität.

Kern des Konzeptes ist, dass sie sich mit Anette Schilling und Carina Wischnewski die Räumlichkeiten, die Arbeitszeiten und die finanzielle Belastung teilt. Jede vertreibt aber ihr eigenes Label, verdient eigenes Geld.

Anette Schilling ist Ökotrophologin und Gesundheitsberaterin. „Ich biete mit meinen Produkten eine Plattform für gesundes Leben und möchte dazu animieren, wieder viel mehr selber herzustellen“, so die Jungunternehmerin. Beim Stöbern ergebe sich manche Gelegenheit, mit der Kundschaft ins Gespräch über die Ernährung zu kommen. Fruchtaufstriche, Salz-, Gewürz- und Backmischungen, Essige und Öle stehen im Regal. „Eben lauter kleine handgemachte wie nachhaltige Präsente“, sagt sie.

Passend dazu das Angebot von Carina Wischnewski, die für den Tisch trendige Untersetzer, Sets oder Körbchen häkelt. Schicke Handtaschen im Designerlook häkelt sie ebenfalls. Handgestrickt sind ihr Mützen und Schals in warmen Farben. Hinzu kommen Sitzauflagen und Windlichter. „Ich arbeite mit recyceltem Material“, sagt Carina Wischnewski.

Simone Jacobsen bietet Schmuck und Handtaschen aus eigener Produktion an. Eine weitere Leidenschaft ist die Malerei, wie die Regale mit ihren Arbeiten zeigen. 16 Quadratmeter groß ist das Lädchen, das jede Menge an Geschenkideen und Dekorativem zu bieten hat. „Unsere Gemeinsamkeit ist die Vielfältigkeit“, heißt es aus der Runde. „Wir fertigen auch nach Kundenwunsch individuell an.“

Mit der kleinen Manufaktur ist die Friedrichstraße um ein attraktives Geschäft reicher. Simone Jacobsen: „Die Altstadt ist bekannt für ihre kleinen Gässchen und individuellen Geschäfte. Daran wollen wir anknüpfen.“