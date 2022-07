Tierschutz in Moers und Neukirchen-Vluyn : So verlief 2022 die Krötenwanderung

Die Erdkröte wandert bei Nacht zu ihren Laichgewässern. Foto: Harald Fielenbach Foto: Harald Fielenbach

Moers/Neukirchen-Vluyn Mehr als 2000 Tieren halfen die Naturschützer in Moers und Neukirchen-Vluyn über die Straßen. Ohne die Krötenzäune würden viele auf ihre Wanderung zu den Laichgewässern überfahren. Das plant der Nabu zum weiteren Schutz der Amphibien.

Von Jan Beine

Während der Amphibienwanderung sind allein in Moers und Neukirchen-Vluyn tausende Tiere von ihren Winterquartieren zu ihren Laichgewässern unterwegs. Da es sich in den meisten Fällen um Kröten handelt, wird dieses Naturschauspiel geläufig als „Krötenwanderung“ bezeichnet. Während dieser Zeit ist der Straßenverkehr eine besonders tödliche Gefahr für die Tiere. Um dem zu begegnen, stellte der Naturschutzbund (Nabu) Krötenzäune auf. Diese hinderten die Tiere daran, in den Straßenverkehr zu geraten und lenkten sie in die Eimer, die in den Boden eingelassen wurden. Anschließend wurden die Tiere nach Arten bestimmt, gezählt und über die Straße gebracht.

Wochenlang betreuten dafür Nabu-Mitglieder und freiwillige Helfer die Krötenzäune. Insgesamt 2296 Amphibien konnten sie so in diesem Jahr in Moers und Neukirchen-Vluyn vor dem Straßenverkehr retten und sicher zu ihren Laichgewässern bringen. Darunter 1851 Erdkröten, 178 Grasfrösche, 153 Bergmolche und 114 Teichmolche. Das sei eine erfreuliche Nachricht, so der Nabu. Doch nicht nur die Kröten waren zahlreich, auch das Interesse der Bürger war groß. „Viele freiwillige Helfer unterstützten uns beim Betreuen der Krötenzäune“, betont Harald Fielenbach, Vorsitzender des Naturschutzbund (Nabu) für Moers und Neukirchen-Vluyn. Doch leider stehe es nicht gut um die Amphibien.

„Alle Amphibienbestände sind im Rückgang“, berichtet Fielenbach im RP-Gespräch. „Wir haben dieses Jahr zwar relativ gute Zahlen gehabt, doch hatten wir auch mal 3000 Erdkröten. Die Gründe sind nicht vollständig geklärt, aber Hauptgründe sind die Zerstörung der Lebensräume und der Straßenverkehr“, erklärt Fielenbach. Gegen beide Ursachen kämpfe der Nabu an. So kaufe der Naturschutzbund Gelände, um die darauf bestehenden Biotope zu erhalten, neue aufzubauen und alte zu pflegen. Auch versuche man jedes Jahr, mit Krötenzäunen an der Littard und dem Schwafheimer Meer die Verluste durch den Straßenverkehr zu reduzieren.