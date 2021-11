Nachfrage nach Karten für neues Festival weiter riesig : San Hejmo: Günstige Tickets ausverkauft

Weeze Auch die Early-Birds-Tickets für das neue Festival sind vergriffen. Darum haben sich die Flughafen-Verantwortlichen für die Parookaville-Macher entschieden.

Und da lag es nahe, bei dem Team von Next Events nachzufragen, das bereits das Parookaville-Festival organisiert. Man sei hier ohnehin laufend im guten Kontakt, so Flughafensprecher Holger Terhorst. „Wir sehen uns aber auch andere, weltweit erfolgreiche Veranstaltungsformate an, weitere wurden uns von internationalen Eventveranstaltern vorgestellt.“ Am Ende habe man sich dann aber für Next Events entschieden. „Bei „San Hejmo“ haben uns die Idee und das Event-Konzept überzeugt. Die Entscheidung fiel aber auch wegen der ausgesprochen guten Erfahrungen mit dem professionellen Team von Next Events und der unbestrittenen Expertise dieses Weezer Unternehmens“, so Terhorst.