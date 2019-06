Innenstadt-Vertretung in Moers : ISG wächst – Enni sagt Unterstützung zu

Moers 32 neue Mitglieder hat die Immobilien- und Standortgemeinschaft in fünf Wochen gewonnen.

Die Moerser Gewerbetreibenden rücken in der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers Innenstadt offenbar weiter eng zusammen. Der neue Vorsitzende Achim Reps („Villa Wölckchen“, Fieselstraße) freut sich jedenfalls über 32 neue Mitglieder in den ersten fünf Wochen nach seiner Wahl am 24. April. „Die Weiterentwicklung der Struktur haben wir abgeschlossen“, sagt Reps. „Es gibt nun ein sechstes Quartier ‚Rund um den Kastellplatz‘. Jedes Quartier verfügt erstmals über Sprecher, und der Gewinn weiterer Mitglieder wird auch in den nächsten Monaten eine wesentliche Aufgabe aller Vorstandsmitglieder sein.