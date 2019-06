Pflegeserie von Rheinischer Post und St.-Clemens-Hospital : Der Zauber neuen Lebens

Kreis Kleve/Wesel Die Hebammen und Pflegekräfte der Wöchnerinnen- und Neugeborenenstation haben schon oft geholfen, Kinder gesund zur Welt zu bringen. Dennoch ist jede Geburt anders und immer etwas Besonderes.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Etwa 1000 Babys kommen jedes Jahr im St.-Clemens-Hospital zur Welt. Und viele dieser Neugeborenen hält Katja Wilmsen im Arm. Ihr Arbeitsplatz ist der Kreißsaal, seit 15 Jahren ist sie leitende Hebamme im Krankenhaus. Dennoch, sagt sie, sei jede Geburt anders, immer etwas Besonderes. „Wenn Leben geboren wird, verliert das seinen Zauber nicht“, so die 61-Jährige. Um alle Schwangeren, die ins Krankenhaus kommen, kümmern sich die Hebammen. Sie kontrollieren den Herzschlag des Kindes, die Gesundheit der Mutter, den Fortschritt der Geburt. „Wir begleiten die Patientinnen während der Zeit im Kreißsaal“, sagt Wilmsen. Dabei entscheidet die werdende Mutter, was ihr gut tut: Spazieren gehen, auf einem Ball sitzen oder in die Wanne zum Entspannen. „Wenn die Frau das möchte, setzen wir auch pflanzliche Mittel ein.“ Bei einer Geburt, die sich länger hinzieht, kommt schon mal der Schichtwechsel dazwischen. „Natürlich geben wir Patientinnen auch weiter“, sagt Wilmsen. „Aber wenn die Frau in der Endphase ihrer Geburt ist, begleiten wir sie, bis das Kind da ist.“