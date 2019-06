Bildung in Moers : Siebtklässlerinnen machen Theater

Moers Schülerinnen des Gymnasiums Filder Benden zeigten „Teachers or Killers?“

Schreckliche Dinge geschehen in einem ehrfürchtigen Mädcheninternat. Nachdem die Rektorin und ihre Stellvertreterin sich zu einem längeren Schulausflug verabschiedet haben, verschwinden immer wieder Schülerinnen oder werden tot aufgefunden. Hat das etwas mit einem Jahrhunderte alten Fluch des Internats zu tun, oder hat dabei eine gerade erst neu angefangene, überhebliche Lehrerin ihre Finger mit im Spiel? „Teachers or Killers“, so lautete der Titel eines Theaterstücks, das am Donnerstag in der Aula des Moerser Gymnasiums in den Filder Benden gezeigt wurde. Insgesamt 22 Mädchen der dortigen siebten Klassen hatten es in ihrem Kursus „Theaterprofil“ mit Lehrerin Christina Schmiedchen und dem Schlosstheaterpädagogen Robert Hüttinger zusammen einstudiert.