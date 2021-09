Nassigehen im Freibad Solimare : Premiere für Hunde-Beach-Party in Moers

Premiere für Hunde-Beach-Party in Moers

Nach dem offiziellen Saisonschluss öffnet die Enni das Freibad noch einmal für ein ganz besonderes Spektakel: Alles dreht sich um die Fellnasen. Was die Gäste erwartet.

Das wird ein Spaß, den es in der Geschichte des Freibades Solimare so noch nicht gegeben hat: Am Sonntag, 26. September, können sich dort Fellnasen mit ihren Freunden und Familien bei der ersten Enni-Hunde-Beachparty von 10 bis 17 Uhr nach Herzenslust austoben. Nach dem offiziellen Saisonschluss öffnet Benjamin Beckerle, Bereichsleiter der Enni Sport & Bäder, das Bad nochmals für dieses ganz besondere Spektakel, das Sabine Fiausch-Kopperberg von der ES Event-Service Niederrhein mit viel Herzblut und Fachwissen organisiert hat.