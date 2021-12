Infos für Grevenbroicher : Hunde-Profi Mark Karlstedt gibt Tipps für NGZ-Leser

Steht mit Fellnasen auf Du und Du: Mark Karlstedt (48). Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Grevenbroich Welche Gefahren lauern in der Weihnachtszeit auf den Hund? Und was passiert an Silvester mit den Fellnasen? Der bekannte Hundetrainer Mark Karlstedt gibt in den nächsten Wochen wertvolle Tipps für Frauchen und Herrchen.

Wie viele Hunde er bereits zu treuen Begleitern ausgebildet hat? Bei dieser Frage muss Mark Karlstedt passen. Es müssen sehr viele gewesen sein, zählt der 48-Jährige in der Umgebung doch zu den gefragtesten Trainern für Fellnasen. Seit mehr als 20 Jahren ist der gebürtige Südharzer in Grevenbroich und Neuss unterwegs, um nicht nur kleine und große Vierbeiner fit zu machen, sondern vor allem auch deren Besitzer. Denn wer auf den Hund gekommen ist, macht so manches falsch – selbst dann, wenn er es gut gemeint hat.

Die nach oben geschossenen Anmeldezahlen in den Kommunen belegen: In der Corona-Zeit und den damit verbundenen Homeoffice-Monaten hat sich so mancher den vielleicht schon seit langem gehegten Wunsch nach einem Hund erfüllt. „Viele sind danach richtiggehend erschrocken, weil sie sich das Zusammenleben mit dem Tier etwas anders vorgestellt haben“, weiß Mark Karlstedt.

Und genau da beginnt sein Job: Hund, Frauchen und Herrchen gilt es auf eine Linie zu bringen – und dabei steht nicht allein der Vierbeiner im Mittelpunkt. „Wir arbeiten zu 80 Prozent mit dem Menschen zusammen“, sagt der Chef der Hundeschule „Dog Event“. Heißt: Wer sich auf ein Training einlässt, muss mit viel Arbeit rechnen. „Hundeausbildung findet immer statt, zu Hause, unterwegs – das muss ein Stück weit gelebt werden“, sagt Karlstedt.

Dass sich das Training lohnt, weiß der Hunde-Profi aus Erfahrung: „Aus aggressiven Tieren wurden nachher die besten Verbündeten. Wird diese Wende geschafft, ist das der schönste Moment – sowohl für den Trainer als auch für den Halter.“ Allerdings heißt auch danach noch: Immer am Ball bleiben, „sonst könnte sich das ganze Ding wieder rückwärts bewegen“.

Mark Karlstedt wird in den nächsten Wochen seine Experten-Tipps an die Hundehalter unter den NGZ-Lesern vermitteln. Vor allem in der Weihnachts- und Winterzeit lauern etliche Gefahren auf den vierbeinigen Begleiter, die so manchem Besitzer gar nicht bewusst sind. Welche das sind und was sonst noch wichtig ist, darüber wird der Trainer in einer wöchentlichen erscheinenden Kolumne berichten.

