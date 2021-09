In Moers und Umgebung : Zehn Edeka-Märkte setzen auf Produkte aus der unmittelbaren Nachbarschaft

Moers Die Kaufleute sind im September mit ihrem lokalen Sortiment „Aus bester Nachbarschaft“ gestartet. Was das Besondere daran ist und wo man es findet.

Zehn Edeka-Kaufleute aus Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Alpen bieten ihren Kunden ab sofort ein Sortiment an, das direkt von Produzenten aus der Nachbarschaft kommt. Den Kaufleuten sei es eine Herzensangelegenheit, ihre Verbundenheit mit der Heimat im Sortiment erlebbar zu machen, teilt der in Moers ansässige Großhandelskonzern Edeka Rhein-Ruhr mit. Deshalb seien sie im September mit ihrem lokalen Sortiment „Aus bester Nachbarschaft“ gestartet.

Eis aus natürlichen Zutaten stammt von Glycklich Eis aus Krefeld . Nach dem Motto „Back to the roots“ stellt die Familie Höfges verschiedene Sorten ganz ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker her.

Jacqueline Huhndorf und Bernd Fruhen bauen auf den Obstplantagen Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn Äpfel, Birnen und Steinobst an und produzieren Säfte. Durch die jahrzehntelange Erfahrung ihres Familienbetriebs garantieren sie den Edeka-Kunden beste Frische und Qualität. Weitere Partner aus der Moerser Nachbarschaft sind moersGIN., Walsdorf Gourmet und Superfood Sauces.

„Unsere Kunden wissen, wo die Lebensmittel produziert werden. Sie wohnen in der Nähe und kennen viele Landwirte und Erzeuger auch persönlich“, ergänzt Ralph Müser von Edeka Müser in Moers. „Mit ihrem Einkauf unterstützen sie die Produzenten aus der Nachbarschaft und stärken damit die lokale Wirtschaft“, schließt sich Kevin Daniels von Edeka Daniels in Rheinberg den Worten seines Kollegen an.