Moers : Adolfiner laden zu Diskussion über Moers-Film von 1967 ein

Moers Wenn der Verein der ehemaligen Adolfiner zur Versammlung einlädt, dann im ganz großen Stil: Rund 1500 Einladungen gehen einmal im Jahr an die Mitglieder raus – in die ganze Welt. Denn: Wer am Gymnasium Adolfinum das Abitur gemacht hat, ist automatisch Teil der Gemeinschaft, die allerdings mehr sein will als ein exklusiver Club zur schulinternen Kontaktförderung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir wollen die Arbeit des Vereins bekannter machen“, sagt Hartmut Hohmann, Abiturjahrgang 1970 und seit Herbst 2016 Vorsitzender der „Adolfiner“. Für den 7. Dezember laden Hohmann und seine Vorstandskollegen deshalb zu einer besonderen Geschichtsstunde ein.