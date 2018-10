Klangkino vereint im Moerser Atlantic Kino Musik mit Bildern.

Moers Klangkino verbindet am Samstagvormittag Musik mit spontanen Bildern. „Parking Lot Flowers“ und „Petty Things“ spielen eigene Kompositionen.

Unter dem Motto „Klang-Kino“ fand am Samstagvormittag im Atlantic-Kinocenter ein Live-Konzert statt, das von Mitarbeitern des „Rock-It!-Festival“, der „Klangmulde“ und des „Bollwerk 107“ organisiert worden war. In der Moerser Innenstadt verteilten sie bis kurz vor Konzertbeginn zahlreiche Flyer, um kurzentschlossene Musikfreunde zum Konzertbesuch zu bewegen. Knapp 30 Besucher nahmen auf den roten Sesseln im großen Kinosaal Platz, um sich die Musik des Duos „Parking Lot Flowers“ und der Band „Petty Things“ anzuhören.

Der Saal im „Atlantic-Kinocenter“ erwies sich für das vergleichsweise kleine und intime Live-Konzert als idealer Spielort. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Auftritt des Duos „Parking Lot Flowers“, das aus den beiden Musikern Claudia Schlutius und Dominik Flüchter besteht. Während Dominik Flüchter in Moers geboren und aufgewachsen ist, kommt Claudia Schlutius ursprünglich aus Konstanz. Kennengelernt haben sich die beiden in Köln, wo sie gemeinsam studieren. Das Duo, das in seiner Musik Einflüsse aus den musikalischen Stilrichtungen Pop, Alternative, Indie und Soul miteinander verbindet, gibt es erst seit Jahresbeginn.

Dennoch präsentierten „Parking Lot Flowers“ zahlreiche eigene Lieder, bei denen der zweistimmige Gesang durch Akustikgitarre und Keyboard begleitet wurde. Bei Songs wie „Foolish Heart“, „Choice“, „You never listen to the music anyways“ oder „Of giants and friends“ handelt es sich zumeist um sanfte und gefühlvolle Songs, bei denen es den beiden Musikern durchweg gelang, mit relativ überschaubaren musikalischen Mitteln eine ruhige und melancholische Stimmung zu erzeugen, die allerdings wenig Raum für Abwechslung bot. Sängerin und Keyboarderin Claudia Schlutius sang überwiegend mit geschlossenen Augen und schien in der eigenen Musik ganz aufzugehen.