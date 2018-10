Modenschau bei Braun in Moers mit Kinder-Models

Moers 24 Kinder präsentierten im Modehaus Braun die Herbst- und Winterkollektion der großen Marken. Einige der Jungmodels sind jedes Jahr dabei. Für andere war es eine einmalig aufregende Erfahrung.

Leni (3) schaut sich mit großen Augen um. Am Rand des Laufstegs im Modehaus Braun stehen Erwachsene, die sie erwartungsvoll anlächeln, Fotos machen oder ihr zurufen: „Los geht’s!“. Leni ist heute Model. Die Dreijährige trägt das, was viele kleine Mädchen lieben: Ein Outfit voller Pailletten und funkelnder Steine, die Herbstkollektion. Ihre Strickjacke, ihre Leggings, die Schuhe – alles glitzert. Als Kollegin Amelie (6) sie an die Hand nimmt, hebt Leni leicht den Kopf und läuft entschlossen neben ihr her. Ihre blonden Locken wippen unter dem weißen Haarband, die hellblauen Augen funkeln.

Nur Teenager Paja ist in diesem Jahr nicht zufrieden: Statt eines schlichten Pullovers mit großem Schriftzug seiner Lieblingsmarke, trägt er einen neongrünen Kapuzenpulli. Die Unzufriedenheit merkt man dem Jungen nicht an. Er lächelt breit, als er mit dem kleinen Daniel (2) an der Hand über den Laufsteg geht. Am Ende legt er seine braune Winterjacke mit Fellrand lässig über die Schulter. „Paja geht schon alleine einkaufen. Er weiß genau, was er tragen möchte“, stellt Schmidt fest. „Sein Modebewusstsein ist, wie bei vielen jungen Menschen heute, sehr groß. Heute wollen sich alle wie Erwachsene kleiden.“ Ihre Kollegin Gabriele Przezbor nickt: „Das hat sich in den vergangenen Jahren so entwickelt. Früher wurde alles zu groß gekauft und drei Mal gekrempelt. Heute ist die Kleidung für Kinder und Jugendliche passgenau. Enge, zerschlissene Hosen sind in und der Markenname muss groß auf Pullis und T-Shirts stehen.“