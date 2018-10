Der Kammerchor Westfalen gastierte in der evangelischen Stadtkirche in Moers

Kammerchor in der Stadtkirche Moers : Die Macht der Stimmen

Der Kammerchor Westfalen in der Stadtkirche. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Der Kammerchor Westfalen gastierte in der evangelischen Stadtkirche.

Bereits zum zweiten Mal fand der Kammerchor Westfalen seinen Weg auf die Bühne der evangelischen Stadtkirche. Und wieder wurden die Zuhörer mit einem Programm großer romantischer A-capella-Werke verzaubert. Unter dem Titel „Du höchstes Licht, ewiger Schein“ spannte das Konzert einen Bogen über die Allgegenwart Gottes, die besonders im Licht des Universums offenbart ist.

Auf dem Programm standen unter anderem Komponisten wie Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Herbert Howells, Charles Ives und Max Reger. Menschlich besonders anrührend war das Pater noster in einer italienischen Übersetzung von Dante, vertont von Giuseppe Verdi, was den Operncharakter des Stückes erklärte. Geleitet wurden die 26 Sängerinnen und Sänger von Lucius Rühl, der sich zur Hälfte des Konzertes an die aufmerksam lauschenden Anwesenden richtete und die ein oder andere Anekdote zu seiner Auswahl an Stücken für das Konzert verlauten ließ. „Wir freuen uns, zum zweiten Mal Gast in dieser schönen Stadtkirche zu sein. Ich kann Ihnen nur zu dieser geschmackvollen und durchdachten Sanierung der Kirche gratulieren“, lobte Rühl den Veranstaltungsort.



Insgesamt 13 Stücke wurden dem Publikum ohne musikalische Begleitung vorgetragen und so manch einer dürfte sich gewundert haben, ob der in so vielen Romanen und Erzählungen beschriebene Engelsgesang wohl in etwa den Tönen ähnelt, die an diesem Abend durch das Kircheninnere hallten. Nach dem einstündigen Konzert belohnte das berührte Publikum den Chor mit minutenlangem Applaus und wurde prompt mit einer Zugabe beglückt.