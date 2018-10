Moers: Stadt investiert weiter in den Schlosspark

Stadt investiert weiter in den Schlosspark

Barrierefreiheit in Moers

Moers Nach dem Ende der Arbeiten im Bereich vom Café Mehrhoff bis zur Minigolfanlage hat jetzt der zweite Bauabschnitt begonnen.

Von Oktober 2017 bis Mai wurde zunächst an der Krefelder Straße – im Bereich vom Café Mehrhoff bis zur Minigolfanlage – gearbeitet. Dort ist eine nunmehr barrierefreie, 50 Meter lange und zwei Meter breite Rampe entstanden, die sich am Café vom Bürgersteig aus in einer sanften Kurve zum Wall hinauf schlängelt. Außerdem wurde der Wall auf seine ursprüngliche Höhe aufgeschüttet.