Die erste Blumenwiese in Moers ist eingesät

Moers Wiesenmargeriten, Kornblumen, Kuckuckslichtnelken, Mohnblumen, Schafschwingel, oder Wiesenfuchsschwanz sollen ab Frühjahr 2019 auf der ersten Blumenwiese der Stadt Moers vor allem Bienen und andere Insekten anlocken.

Nachdem die ehemalige Brachfläche am Jakobweg in Asberg (Moerser Heide) mehrere Male umgebrochen, gepflügt, von Müll und Steinen befreit wurde, stand jetzt die Einsaat an. Landwirt Hendrik Fechner hat das Wildsaatgut aus regionaler Herkunft in die Fläche – ungefähr so groß wie ein halbes Fußballfeld - gebracht. Es soll eine artenreiche Blumenwiese mit zehn Gräser- und 33 Blumenarten entstehen. Die Pflanzen sind nieder- bis hochwüchsig und blühen zu unterschiedlichen Zeiten.