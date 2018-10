Dagmar Schönleber fragt im Bollwerk nach Respekt.

Comedy in Moers mit 180 Stundenkilometern auf der Autobahn

Moers Zivilisationsgeschichte trifft Alltagsprobleme, Wahrheiten prallen auf die Tücken des Menschseins – die Deeskalationstrainerin begeisterte ihr Publikum.

Man kommt zu spät zur Arbeit und der Vordermann fährt links auf der Autobahn nur 180 km/h – da kann man ruhig mal lauter werden. Denn es handelt sich um eine Ausnahmesituation und außerdem sind es sowieso alle anderen Schuld. Ein Problem mit mangelndem Respekt hat gewiss niemand von uns. Jedenfalls überzeugen wir uns selbst gerne davon. Wer am Freitagabend im Bollwerk aufmerksam Dagmar Schönlebers Worten lauschte, weiß nun sicherlich mehr darüber, was dieser „Respekt“ eigentlich genau ist und warum es den Menschen so schwer zu fallen scheint, ihn regelmäßig zu praktizieren.