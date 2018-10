Der Tanedi-Kunstpreis hebt in Moers drei Künstlerinnen hervor.

MOERS Tanedi-Kunstpreis hebt drei Künstlerinnen hervor. Zwölf Werke kamen in die engere Wahl. Sie sind bis Mitte November im Peschkenhaus zu sehen.

Grundsätzlich seien zwar alle zwölf Bewerbungen überzeugend gewesen, aber drei hätten am Ende besonders beeindruckt, berichtete Saum. In diesem Fall waren das Rita Beckmann auf Platz drei, Birgit Kalke an zweiter und Brigitte Gmachreich-Jünemann an erster Stelle. Letztere hatte mit drei 17 mal 57 Zentimeter großen schwarz-weißen Radierungen überzeugt, die sie gemeinsam mit einer gleichgroßen blauen Fläche zu einem vierteiligen Bild übereinander angeordnet hatte. Dabei waren alle vier Bildteile ein wenig von der Wand entfernt aufgehängt und warfen mit ihren blau eingefärbten Rückseiten zusätzlich einen zart-bläulichen Schatten hinter sich.

Die Arbeiten der zweiten Siegerin, Birgit Kalke, waren dagegen von farbiger Leuchtkraft und dynamischer Bewegung geprägt. Sie wirkten, als habe die Künstlerin in schneller Folge die Farben mit verschiedenen Pinseln von einem Zentrum aus in einem einzigen Schwung auf die Leinwand gebracht. Eines der Bilder, so lautete ihre eigene Erklärung sei dabei von dem Geräusch einer geknackten Nuss inspiriert worden und trug daraus folgend den Namen „Nussknacker“. Ein anderes mit dem Titel „Vorfreude“ entsprach mit seinen fröhlichen Farben und seinem Schwung genau dem, was man sich darunter vorstellte. Die in Neukirchen-Vluyn heimische Künstlerin hat ihre Malausbildung zunächst im Novalis Kunstverein begonnen und dann später an der Freien Akademie für Malerei in Düsseldorf fortgesetzt.