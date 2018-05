Mönchengladbach: Vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach

Angebranntes Essen hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz in Hehnerholt, An der Holter Heide, ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einen Rauchmelder hören und hinter einem Fenster Rauch sehen. Aufgrund dieser Feststellung erfolgte der Zutritt zur Wohnung über ein Fenster. Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp fand in der Küche einen Topf mit angebranntem Essen. Der Herd wurde ausgeschaltet, der Topf nach draußen gebracht und gelöscht. Menschen kamen nicht zu schaden. Auch in diesem Fall hatte eine aufmerksame Nachbarin die Feuerwehr alarmiert.