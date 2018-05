Mönchengladbach: FDP vermisst eine Strategie der Stadt bei Digitalisierung

Mönchengladbach Liberale fordern einen Bericht im Rat.

Die Stadt will ein neues Rathaus bauen. Bis es - vermutlich in Rheydt - steht, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Die Planer arbeiten aber bereits daran, weil sie die auf mehr als 20 Standorte verteilte Verwaltung auf nur wenige konzentrieren wollen. Doch wie groß wird ein Rathaus der Zukunft sein? Wie viele Mitarbeiter wird die Stadt Mitte des nächsten Jahrzehnts beschäftigen? Braucht ein jeder von ihnen einen Schreibtisch oder können Arbeitsabläufe so digitalisiert werden, dass die Bürger bei Anliegen das Rathaus nicht mehr ansteuern müssen?